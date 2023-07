FMF condena apuñalamiento de aficionado en el México vs Qatar

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamentó y condenó la agresión con arma blanca que se suscitó durante el partido México vs Qatar, como parte de la Copa Oro.

Mediante un comunicado la federación se dijo con la disposición de cooperar y unir esfuerzos con la Concacaf, los estadios y autoridades locales para evitar un acto similar.

«Estamos seguros que las instancias correspondientes tomarán las medidas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias en contra de quienes resulten responsables, y deseamos la pronta recuperación de quien resultó lesionado”, expuso.

El 2 de julio fue cuando en las gradas del Levi’s Stadium un aficionado de la Selección Mexicana apuñaló a otro tras una discusión.

El Departamento de Policía de Santa Clara, en California, identificó al responsable de la agresión como “persona de interés” y solicitó ayuda para su localización.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023