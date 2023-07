‘Lady Tacos de Canasta’ sufre discriminación de una oficial

Agencias.-

Marven, conocida como Lady Tacos de Canasta, sufrió discriminación por parte de una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) mientras le confiscaban su mercancía.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo la muxe le pide a la oficial que no la llame «señor», ya que eso no respeta su identidad.

“¡No soy señor! ¿No me estás viendo?, ¿No me estás viendo que no soy señor? Entonces no me digas señor, porque es una falta de respeto a mi persona como ciudadano, no soy señor. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor y no tienes por qué llamarme señor ¡Me estás ofendiendo!”, dijo la Lady.

Aunque le quitaron sus tacos, lo que más molestó a Marven fue la falta de reconocimiento.

Otros ciudadanos también reprocharon a la policía por discriminarla.

Este incidente se suma a otras ocasiones en las que le han confiscado sus pertenencias a Lady Tacos de Canasta.