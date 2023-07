Alejandro Fernández alerta a sus fans de presunto fraude a su nombre

Alejandro Fernández compartió en sus redes sociales un video en el que alertaba a sus seguidores a no caer en supuestos fraudes que se han estado realizando a su nombre.

El hijo de Vicente Fernández compartió algunas pruebas de los intentos de fraude de los que han querido abusar de los fanáticos del cantante, en los que ofrecen boletos para sus conciertos y convivencias con el cantante.

“Me veo en la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo a cuentas falsas, que han estado intercambiando boletos míos por dinero, vendiendo meet and greet míos que son totalmente falsos”, comentó el cantante.

Con información de: telediario.mx