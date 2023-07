Critican acción de Eduardo Verástegui

Agencias.-

Eduardo Verástegui estuvo el pasado domingo conversando con Jorge Ramos en su programa “Al punto” sobre su nueva película “Sound of freedom”, que aborda el tema de la trata de niños.

Durante la entrevista, se vivió un momento muy particular entre el actor tamaulipeco y el reconocido periodista que no ha tardado en acaparar titulares. Todo comenzó con un comentario de Verástegui, quien es conocido por su devoción religiosa.

“Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”, expresó el también productor mexicano. A lo que Ramos le aclaró: “Soy agnóstico, quisiera tener la certeza, pero no la tengo, y quisiera tener tu fe, pero no la tengo”. Después de esa respuesta, Eduardo realizó una acción que dividió opiniones en redes sociales y medios de comunicación.

Y es que el actor detuvo en seco por unos segundos la entrevista y, sin dar ninguna explicación, se puso a rezar por el periodista: “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo”.

“Bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén”, fueron las palabras del tamaulipeco.

Una vez que el rezo de Verástegui terminó, el periodista indicó: “Te lo agradezco y lo respeto totalmente, pero esa certeza, esa fe no la tengo Eduardo”. Luego, Eduardo añadió: “Es una gracia, yo soy católico por la gracia de Dios y yo quiero que vivas esa fe Jorge”.