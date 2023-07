Pizarro no hará mancuerna con Messi

Rodolfo Pizarro confirmó su salida del Inter de Miami, admitió que no tenía idea de que iba a ser cambiado porque tenía contrato y aseguró que la MLS es la única liga que hace eso.

“Es difícil. No tenía idea, no sabía, porque igual tengo contrato, no sabía que iba poder ser cambiado. Es un poco raro porque ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, es un poco raro, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas”, mencionó Rodolfo Pizarro tras el empate 2-2 entre el Inter de Miami y Columbus Crew.