Caos en pleno vuelo: Mujer confronta a un pasajero imaginario

Agencias.-

Un vuelo en Estados Unidos se vio afectado por el caos cuando una mujer armó un escándalo al confrontar a un pasajero imaginario, generando confusión y retraso en el vuelo.

El incidente fue captado en video y compartido en TikTok, donde se observa a la mujer gritando y demandando descender del avión.

Al advertir la presencia del “hombre imaginario”, la aterrada mujer señala la parte trasera de la aeronave que estaba a instantes de partir.

Varios de los pasajeros voltearon a ver en esa dirección, pero no vieron nada. Mientras la mujer seguía argumentando:

“Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo”.

Aunque no se informó sobre su arresto, las autoridades aeroportuarias intervinieron para calmar la situación.

El video generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes expresaron opiniones divididas sobre la situación.

She was taking ZERO chances pic.twitter.com/KfCfRX6uRI

— Barstool Sports (@barstoolsports) July 3, 2023