“Para mi no representó ninguna sorpresa”, dice “El Moyo” sobre reinstalación en la Jucopo

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

El diputado del PAN, Félix Fernando, “El Moyo”, García Aguiar, afirmó que no le representó ninguna sorpresa la resolución del Tribunal Electoral del Estado, al restituirlo en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

“Para mí en lo particular no es ninguna sorpresa. Reconocemos la valentía del Tribunal, que con esa determinación resuelve y nos da la razón en la impugnación de ese decreto que todos sabíamos carecía de legitimidad y fue lo que en su momento hicimos valer” explicó el también coordinador de la bancada panista.

Hizo un llamado a la bancada de Morena para terminar las confrontaciones en la legislatura y a no seguir generando este tipo de acciones que van contra la ley, interpretándola a su modo.

Dijo que, una vez que asuma la presidencia de la Jucopo, el Congreso del Estado seguirá trabajando y atendiendo lo que a la sociedad le interesa.

“Debemos enfocarnos al trabajo legislativo para, por ejemplo darle herramientas al gobierno para que regrese la paz. Lejos de generar divisiones queremos trabajar por el bien de Tamaulipas. Lo importante es que el gobierno pueda ejercer de la mejor manera respaldado por el Congreso” mencionó.

Explicó que la sentencia del Tribunal Electoral deberá cumplirse en un lapso de 24 horas, a partir de la notificación de la misma, por lo que el PAN estará atento a que se atienda la resolución.

“Vamos a esperar a ver que estrategia tenga en mente Morena. Apelamos que no se vayan a generar ocurrencias, de presentar iniciativas que tengan que ver con desatender esta resolución” señaló.

Y añadió: “Apelamos a la razón, por eso es importante que el tribunal haya sido valiente, que nos haya dado la razón”.

Aunque la resolución es impugnable en otra instancia, el legislador por Nuevo Laredo, confió en que también les darán la razón.

Mientras tanto, dijo, la resolución es devolutiva, por lo que Morena debe entregar de inmediato la Junta de Coordinación Política.

“Llamamos a la cordura porque es un hecho cierto” indicó.

Este jueves, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado invalidó, por mayoría de votos, el decreto 65/504, emitido por el Pleno del Congreso del Estado, el 13 de enero pasado, con el cual se removió al panista García Aguiar, de la presidencia de la Jucopo, para designar a la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica.