¿Vestido con indirecta?

Agencias.-

Shakira, famosa cantante colombiana, se encuentra en París para promocionar su más reciente video musical “Copa Vacía” junto a su compatriota Manuel Turizo. La cantante aprovechó para asistir a la Semana de la Moda en París como invitada al desfile de Viktor & Rolf.

En dicho evento, realizado en días pasados, la famosa artista lució una elegante prenda que ha llamado la atención de todos debido al mensaje que viene adherido al vestido. Y es que en la prenda de la colombiana se puede ver un gigantesco “NO” en relieve.

Un recordatorio del look con el que Vikto & Rolf abrió su desfile de otoño invierno “Ready to Wear” en el 2008. A través de redes sociales, usuarios de redes sociales reaccionaron al espectacular look de la cantante con comentarios como que era una diosa y que le sentaba muy bien París, la Ciudad Luz.

Por otro lado, llamó la atención de los usuarios la enorme palabra “NO” que viene en el vestido, ya que consideraron que había un mensaje detrás de ese enorme estampado. Pues se especuló que podría ser una indirecta ante la ola de escándalos en los que se ha involucrado últimamente.

Lo cierto es que, como ya mencionamos, la prenda hace referencia a un momento específico dentro del mundo de la moda. Además, vale la pena recordar que este diseño ya fue usado por Jennifer López en diciembre del año 2018 para el video de “Te Bote 2”.