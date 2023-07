Identifican a mexicanos que murieron en accidente de helicóptero en Nepal

En Nepal las autoridades recuperaron los cuerpos de las seis personas que murieron en un accidente de helicóptero el martes, incluidos cinco ciudadanos mexicanos, esto en el último de una serie de desastres aéreos que azotan a la nación del Himalaya.

La causa del accidente cerca de Likkhu, justo al noreste de la capital, Katmandú, aún se desconoce, dijo el regulador de aviación civil, y agregó que el gobierno establecería un comité para investigar. El helicóptero fue operado por Manang Air, que transporta a turistas que buscan una vista, mas no escalar, de los imponentes picos del país, incluido el Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

«Se han recuperado cinco cuerpos del lugar del accidente y la operación de búsqueda está en marcha», dijo la policía, añadiendo que el accidente fue a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar en el paso de Lamjura.

Las víctimas fueron identificadas. Los nombres fueron adaptados lo más cercanos al español debido a la dificultad de transcribirlos desde el idioma nepalí. Tanto los nombres exactos como su edad se confirmará en las próximas horas por las autoridades mexicanas, pero el saldo son tres hombres y tres mujeres.

La embajada de México en la India, encabezada por el embajador Federico Salas Lotfe, informó que “se encuentra en continua comunicación y trabajando con las autoridades de Nepal en relación al trágico accidente de helicóptero ocurrido hoy”. En las próximas horasla representación diplomática mexicana llevará a cabo las primeras acciones con el apoyo de autoridades locales para gestionar la repatriación de los cuerpos a nuestro país.

El helicóptero, había partido del aeropuerto de Surke en ruta a Katmandú, con una hora de salida programada para las 10:05 de la mañana (tiempo local). Sin embargo, 8 minutos más tarde, a las 10:13 horas, el helicóptero perdió repentinamente toda comunicación mientras volaba a una altitud superior a los 12 mil pies (3 mil 657 metros).

«El helicóptero despegó… con buen tiempo», dijo Raju Neupane, vocero de Manang Air. «El clima no era malo. Ahora no podemos decir qué causó el accidente. Habrá que investigarlo».

Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de los seis, dijo Basanta Bhattarai, el burócrata de mayor rango en el distrito de Solukhumbu, donde ocurrió el accidente.

«Ya hemos enviado cuatro cuerpos a Katmandú en un helicóptero y nos estamos preparando para enviar los dos restantes pronto», dijo Bhattarai desde el lugar del accidente.

Dijo que los rescatistas habían empacado a los muertos en bolsas para cadáveres y estaban esperando en un helipuertoa que el clima se despejara para que el helicóptero pudiera despegar.

«Los cuerpos estaban hechos pedazos», dijo Sita Adhikari, otra funcionaria de la región. Un testigo local, Nima Tshering Sherpa, dijo que el helicóptero se estrelló contra una ladera llena de arbustos.

El país montañoso tiene un historial de accidentes aéreos, ya que muchas aerolíneas vuelan a pequeños aeropuertos en colinas remotas y cerca de picos, a menudo envueltos en nubes y aislados de las carreteras. El peor accidente aéreo de Nepal en 30 años mató a 71 personas en enero, cuando un avión se estrelló cerca de la ciudad turística de Pokhara.

