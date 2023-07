Llama AMLO a pobladores de Chilpancingo a no dejarse manipular por el crimen organizado

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los pobladores de la región de Chilpancingo que no se dejen manipular por los grupos delincuenciales.

Esta declaración del mandatario mexicano ocurren unas horas después de que transportistas y pobladores de distintos municipios del estado de Guerrero, ligados al grupo delictivo, realizaron protestas violencias en Chilpancingo.

«Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades a que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas vinculadas a la delincuencia

“Que no se expongan, porque si los obligan, los amenazan, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, van creando una base social de apoyo”, indicó.

“La gente no quiere ser utilizada por la delincuencia, además, ya no hay motivo: primero porque se atiende a los pobres, como nunca, y los de Guerrero de esta región lo saben y yo no digo mentiras”, expuso.

El mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno no será rehén de nadie: “que no se esté pensando que somos represores, como eran los de antes”.

Transportistas y pobladores de distintos municipios del estado de Guerrero, ligados a un grupo delictivo, retuvieron a una decena de policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de un camión blindado y causaron destrozos en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, en una protesta que causó el colapso y el caos en la región.

La jornada violenta del fin de semana, que dejó cinco transportistas muertos, y la detención de dos de integrantes del grupo delictivo, continuó este lunes con una marcha de más de 2 mil personas, quienes tomaron por un momento las sedes estatales del poder Ejecutivo y Legislativo, además de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una política de “no represión” del Gobierno estatal.

La marcha fue organizada la noche anterior en las comunidades y municipios del conocido circuito Río Azul, que va de Chilpancingo a Quechultenango, en donde se pidió a los habitantes apoyar a “los amigos del pueblo”.

13 SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN RETENIDOS EN CHILPANCINGO

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que hay 13 servidores públicos retenidos por pobladores tras las protestas realizadas en Chilpancingo, en el estado de Guerrero.

Rodríguez Velázquez abrió una puerta de diálogo con los inconformes en Chilpancingo se sienten a dialogar con autoridades federales y estatales para que se logre la liberación de los servidores públicos.

“Tenemos la información, por el Gobierno del estado de Guerrero y también por los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad que estas personas, están en buen estado de salud, los servidores públicos retenidos”, subrayó.

Son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del esto de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal”, informó

“Estamos porque se instale una mesa de diálogo, por escuchar la demanda, dar la información que se tiene acerca de la comisión de delitos y efectivamente por la atención a una comisión que podamos estar atendiendo en una mesa de diálogo con servidores públicos estatales y federales en el estado de Guerrero, en la capital Chilpancingo.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de la Secretaría de Gobierno de Guerrero y de la Segob están "en buen estado de salud". Más, en: https://t.co/eCqFogqIdU pic.twitter.com/HBjhkbNifa — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 11, 2023

Con información de: lopezdoriga.com