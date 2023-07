Viene calor ‘sin piedad’; sensaciones llegarían a 47°C

Por Diego López Bernal.-



Ciudad Victoria, Tam.- La leve tregua de las altas temperaturas además de que resultó muy corta tampoco se avizora que venga una nueva en los próximos días, en los que predominarán las temperaturas máximas de 40°C (grados Celsius).

Así lo indica el reporte ampliado de The Weather Channel, que indica para Ciudad Victoria esa máxima para el miércoles, jueves y sábado, del resto de la semana, mientras que para el viernes sería de apenas un grado menos, es decir, de 39.

Y si es de los que esperan nuevas lluvias es mejor informarle que las posibilidades son prácticamente nulas para los cuatro días siguientes, de apenas uno por ciento, y las condiciones del cielo serán de pleno solazo.

Para la próxima semana tampoco se prevé una mejora ante las altas temperaturas pues el pronóstico ampliado de TWC señala que predominarán los 39°C como máximas toda la semana, con excepción del lunes, que consigna 38.

Por su parte, Protección Civil del Estado coincide con estos pronósticos y advierte: “El calor dominará lo que resta de la semana hábil, (con) sensaciones térmicas entre los 43 y los 47ºC, evento surada con ráfagas de viento entre los 40-60 km/h y chubascos aislados en la zona sur” de la entidad.

Ante ello, reiteró las recomendaciones básicas para el cuidado de la salud en esta onda de calor:

1) Evita asolearte de las once horas a las cuatro de la tarde.

2) Viste ropa corta de colores claros y manga larga.

3) No realices actividades físicas intensas bajo el sol.

4) Toma agua simple aunque no tengas sed.

5) Come alimentos frescos, frutas y verduras.

6) Permanece en la sombra y en lugares frescos.

7) Usa protector solar mínimo F15.

8) Ponte lentes de sol, gorra o sombrero.

9) Evita consumir bebidas alcohólicas.

10) No permanezcas en un vehículo con las ventanillas cerradas, la temperatura puede superar los 50°C.

Cabe recordar que hasta el corte de inicio de esta semana un total de 36 personas ha perdido la vida en el estado durante la fuerte ola de calor que se ha vivido.