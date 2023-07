Diputadas de Morena denuncian por violencia política a panistas

Por Redacción.-

Las diputadas de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Casandra Priscila de los Santos Flores, formalizaron una denuncia por violencia política de genero en contra de los legisladores del PAN, Luis René Cantú Galván y Félix Fernando García Aguiar.

La acusación la presentaron ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

“Ustedes conocen la historia, de mi parte, no viene una violencia política contra una mujer, ni de ahorita, ni de ayer, sino desde hace un año; por eso estamos ratificando lo que pasó hace un año, cuando el 30 de junio de 2022, me negaron estar en la Junta de Coordinación Política”, explicó Salazar Mojica, quien también es presidenta de la Junta de Gobierno.

Señaló que por los actos recientes de vandalismo en el Congreso, así como las agresiones por parte de integrantes de Acción Nacional a empelados de este poder, se estarán presentado las acciones penales correspondientes.

“Tamaulipas no ocupa, ni necesita legisladores como ellos. Iniciaremos un proceso y estaremos presentado las denuncias por su actuar”, refirió.

Dijo que hay evidencias del mal trato hacía un hombre, servidor público, por parte de un Diputado Federal del PAN, Vicente Verastegui, así como de la panista Leticia Sánchez, siendo testigo entre otros, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lidia Martínez.

“Lo cual es inaceptable, y por supuesto que se presentarán las denuncias penales. Y los hago responsables de lo que me pueda pasar, a mí, a mi bancada y a nuestras familias, pues no nos vamos a callar”, precisó.

La Presidenta de la Junta de Gobierno, acudió a ratificar las denuncias a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, junto con la diputada Casandra de los Santos, quien también participó de denuncias propias por los mismos delitos.

Les acompañaron la diputada Magaly Deandar, así como los diputados José Alberto Granados y Jesús Suárez Mata.