“Disfrazan” Estados incidencia de secuestros, acusa ONG

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Los gobiernos federal y estatales esconden o disfrazan las cifras de secuestros lo que impide conocer la magnitud del delito, denunció la organización no gubernamental, “Alto al Secuestro”.

Al dar a conocer el reporte estadístico correspondiente a junio, la organización detalló que la practica más común es registrar los secuestros como si fueran otros tipos penales, como el homicidio, robo o privación ilegal de la libertad.

“Eso ocasiona que se desconozca cuándo, dónde y quien comete el delito de secuestros, datos que son fundamentales para crear políticas públicas que permitan a los tres órdenes de gobierno medir y focalizar esfuerzos para erradicar este delito” acusó.

Ante esa situación, dijo, no es posible erradicar el secuestro sin conocer su verdadera magnitud.

Detalló que, “Alto al Secuestro” basa sus estadísticas tanto de las cifras oficiales que proporcionan los Estados como de los registros en medios de comunicación.

Es por ello, refirió, que las cifras de la organización no coinciden con las reportadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que ahí sólo se aprecia una pequeña parte de lo que en realidad ocurre en el país.

“A diario los medios de comunicación dan cuenta de la violencia que vive el país, lo cual, no vemos reflejado en las cifras oficiales. En el caso de uno de los delitos que más laceran a la sociedad, como es el secuestro, NO conocemos su verdadera magnitud en la estadística oficial” .

En ese mismo sentido, lamentó que en los Estados se hayan prácticamente desmantelado las Unidades Antisecuestro, que fueron resultado de un gran esfuerzo de la sociedad civil y de buenas prácticas en los Estados.

“Esto ha ocasionado que no haya estrategia en contra del secuestro, que las víctimas sean invisibilizadas, no tengan una atención digna y sus derechos no se lleven a la realidad y en consecuencia, la impunidad sigue creciendo” mencionó.

AUMENTAN SECUESTROS EN JUNIO.

Durante el mes de junio 2023, se iniciaron en todo el país 86 carpetas de investigación por secuestro, contra 80 iniciadas en mayo, lo que representa un incremento del 7.5 por ciento.

Sin embargo, en junio se identificó a 212 víctimas mientras que en mayo sumaron 296.

Además, aumentó en 61.5 por ciento el número de detenidos por secuestro, debido a que en junio fueron detenidos 63 presuntos secuestradores contra 39 apresados en mayo.

Durante junio se registraron 3 secuestros masivos, es decir, en un mismo evento fueron secuestradas varias personas pero se registran en una sola carpeta de investigación. En los 3 eventos señalados, hubo 78 víctimas (36 en Cuerámaro, Guanajuato; 26 en Sonoytia, Sonora y 16 en Ocozocoautla, Chiapas). Las víctimas eran migrantes.

Tamaulipas reportó cuatro secuestros.

Los estados con mayor incidencia en junio fueron: Estado de México con 9 secuestros; Puebla, Quintana Roo y Veracruz, con seis; y Morelos con cinco.