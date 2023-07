Porrismo en la Facultad de Derecho, “es cosa del pasado”: Edy Izaguirre

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El porrismo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT), es cosa del pasado, afirmó Edy Izaguirre Treviño, director de la institución educativa.

Dijo que, los esfuerzos que se han hecho desde la rectoría de la universidad, han fructificado para hacer de la emblemática facultad una de las más prestigiadas escuelas formadoras de abogados.

“El porrismo fue un fenómeno que le hizo mucho daño a nuestra escuela. Aquellos personajes, que se la pasaban eternamente inscritos y que solo servían para generar violencia, ya no existen. Afortunadamente hoy podemos decir, con plena seguridad, que ya no hay porros. Eso es cosa del pasado” indicó.

“Aquella celebre frase de que “mientras no te mueras te gradúas como abogado”, quedó en la historia, en desuso, porque se ha ha endurecido las reglas en el proceso de formación de los futuros profesionistas” añadió.

Explicó que, ahora se imponen plazos a los estudiantes para que, una vez cursada la carrera, se titulen.

Además, deben cumplir estrictamente con el cursamiento de las materias, con limites en las faltas, lo que ha permitido desterrar vicios del pasado, como por ejemplo que había alumnos que no asistían a clases y se les permitía que solo acudieran a presentar los exámenes al final del semestre.

“Era mucha tolerancia y finalmente a quien dañaban era al mismo alumno, porque al egresar lo hacía con un titulo pero sin el conocimiento para ejercer la carrera. Era un engaño para ellos, para sus padres y para la sociedad misma” refirió.

Actualmente, dijo, existe una estrecha vigilancia en la asistencia a clases, tanto de alumnos como de maestros, porque también habría practicas “viciadas” entre los docentes.

“Había maestros que dejaban “tiradas” las clases o mandaban a un adjunto que no dominaba para nada la materia. Ahora se les hace una evaluación de la que depende que continúen como maestros al siguiente semestre. También se exige que para dar clases tengas como mínimo una maestría. Todo eso ha mejorado la calidad de nuestros egresados” señaló.