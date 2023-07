Asegura AMLO ‘lo quieren silenciar’ para que no hable del proceso electoral

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que lo quieren silenciar para que no hable de los temas electorales, tras la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinara que el mandatario mexicano debe abstenerse de realizar comentarios relativos al proceso electoral del próximo año.

En la conferencia matutina realizada desde Baja California Sur, López Obrador preguntó dónde quedaron la libertad de expresión, el derecho a la réplica, así como el derecho a disentir en el país.

Me voy aparecer aquí con una cinta (hace una señal con las manos en la boca), me quieren silenciar, no quiere que yo hable, ¿y dónde queda la libertad y la libertad de expresión, el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión”, indicó.

“Me quieren silenciar y decir que si no quieren que hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mi, porque si ellos, van a estar hablando de mi, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que yo no vaya a contestar. Vamos a esperar que resuelvo, porque prohiben todo, ya no quieren ni que aparezca el Amlito, está prohibido, no quieren nada. Vamos a estar al tanto”, explicó.

En sesión del jueves, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que el presidente de la República debe abstenerse de realizar comentarios relativos al proceso electoral de 2024.

También se deben bajar las mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio donde menciona a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Se ordena al presidente de la República, se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas, llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos recursos públicos en propaganda con fines electorales”, establece la resolución de la comisión.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a presidente López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.

“La medida consistente en una abstención de pronunciarse sobre temas electorales se justifica en el posible riesgo de afectar los principios constitucionales de los procesos electorales, aun cuando estos no hubiesen comenzado”, se indicó.

"Me voy a parecer a 'Kiko'. Tendré una cinta. Me quieren silenciar. No quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión?", así cuestionó el presidente López Obrador sobre la orden del INE de abstenerse de hacer comentarios sobre Xóchitl Gálvez pic.twitter.com/JcJcoGpWCS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 14, 2023

Con información de: lopezdoriga.com