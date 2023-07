Así surgió su corto de cabello

Agencias.-

Peso Pluma sigue posicionándose como uno de los artistas más importantes, no solamente por todo el país, sino de todo el mundo. Tras el lanzamiento de su más reciente álbum llamado “Génesis”, el joven mexicano dio a conocer que fue el tercer artista más escuchado del mundo dentro de la plataforma de streaming Spotify.

Sin embargo, no sólo ha conquistado la escena musical, sino que Hassan Emilio Kabande Laija también ha dominado las tendencias en moda y estilo, debido a sus extravagantes prendas y joyas que siempre luce, aunque lo que más ha captado la atención de sus seguidores es su icónico corte de cabello.

El corte de cabello de Peso Pluma se volvió una tendencia en redes sociales, donde seguidores del cantante de corridos tumbados han intentado replicar este peinado. Ahora, el famoso reveló la historia detrás de su corte, está confesión la hizo durante una entrevista con Bilboard. Ahí expuso que antes de hacerse su famoso corte de cabello, se inspiraba en Justin Bieber para peinarse.

Sin embargo, fue en un viaje a Medellín, Colombia, que “La doble P” cambió su estilo drásticamente. En un principio, el cantante quedó bastante inconforme con el resultado, además, agregó que considera su cabello “su superpoder”, por lo que es muy exigente con las personas que se encargan de su peinado, aunque finalmente terminó agradándole cómo se veía.

“Este peluquero dijo que me iba a hacer un corte de pelo que es muy popular en Medellín; ‘confía en mí, te va a encantar’, me dijo. Al principio lo odiaba, yo estaba como, ‘¿Qué hiciste?’ Mi pelo es un superpoder, así que soy muy exigente con quién me corta el pelo’. Luego grabé un video musical, y cuando lo vi, dije: ‘Espera, en realidad, se ve bien perro’”, reveló el joven cantante.