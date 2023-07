Hay en la frontera 3 millones de llantas de desecho

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

En la frontera de Tamaulipas, existen 3 millones de llantas inservibles, que generan contaminación, denunció Kar Becker Hernández, subsecretario del Medio Ambiente del gobierno del estado.

Sin embargo, dijo, los establecimientos que almacenan neumáticos con un deficiente manejo no pueden ser sancionados, ya que no existen sitios oficiales para la disposición final.

Reveló que, ante ello se analiza la posibilidad de poner en funcionamiento una máquina trituradora para buscar reciclar este tipo de residuos

“Nos vemos obligados a reconocer que existe una problemática que se concentra en los municipios de la frontera del estado” mencionó.

Los tres millones de llantas inservibles se ubican en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, pero hay que sumarle las que existen en Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Valle Hermoso, Río Bravo, Mier y Guerrero.

“La mayor parte de esas llantas están en predios urbanos, o se encuentran en la ribera de ríos, lo que genera un grave foco de contaminación” refirió.

Lamentó la acumulación tan grande de neumáticos pero todavía más que no se puede imponer sanciones por ese hecho.