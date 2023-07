“Los teachers no debemos ser diferentes”: Mike Flores

Patricia Azuara

A través de su página de Facebook, el profesor de inglés en Ciudad Victoria, Mike Flores, expuso la serie de problemas que enfrentan en un sistema que los trata como «diferentes» y se muestran indolentes ante sus peticiones y necesidades.

En un video de casi 3 minutos, el teacher habló sobre la grave situación que padecen, y que en dos décadas no les otorgan las prestaciones que por ley les corresponden.

Otra vez yo, posiblemente incomodando a personas que trabajan en la parte oficial de Secretaría de Educación y toda la estructura, comenzó.

«Quería comentarles que nosotros los teachers somos los especiales, somos los diferentes, a nosotros los teachers somos los que no se les conoce la antigüedad, a los que no se les paga las aportaciones para poderse jubilar».

«Nosotros los teachers somos los únicos que firmamos asistencias cada mes, y tenemos que firmar oficios de presentación y andar persiguiendo a los supervisores y a los jefes de sector para que las firmen».

«Nosotros los teachers somos los únicos que tenemos ese candado de 25 horas, no podemos concursar por más. Somos los únicos especiales que en la estructura no existen los supervisores basificados, y mucho menos los responsables de cede».

Somos los únicos diferentes en el magisterio, donde no tenemos esa flexibilidad para devengar el horario en la misma escuela, no tenemos opciones, remarcó.

«Lo que no se entiende y a lo mejor no hemos logrado transmitir al resto del magisterio es que no queremos ser diferentes, ni especiales, queremos ser iguales a todos».

Acentuó que sueñan la Cuarta Transformación a la que apoyaron, y quieren seguir apoyando, «porque estamos muchos convencidos de esto, esperemos que nos volteen a ver y que realmente nos pongan en la mesa».

«Queremos la igualdad, espero que este mensaje llegue a quien tenga que llegar, no estamos tratando de hacer guerra, no estamos tratando de dividir, solamente que cada sexenio, desde el 2001, siempre ha habido promesas, y no se han cumplido».

«Esta administración va empezando y creo que hay todavía tiempo de que nos volteen a ver, y que nos escuchen proque nosotros los pusimos a ustedes los que están arriba en sus puestos y esperamos que trabajen por nosotros, es todo lo que queremos decirles».