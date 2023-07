Niño etíope que quiere ser mexicano recibe sorpresa de la Selección Mexicana

Agencias.-

Un video de Xavian, un niño etíope que expresó su deseo de ser mexicano por su amor a las quesadillas, se volvió viral.

La Selección Mexicana y los fans en redes sociales lo localizaron y le dieron una gran sorpresa.

Xavian fue invitado al hotel de concentración del equipo en Los Ángeles antes de la Final de la Copa Oro.

Recibió el uniforme completo de la Selección Mexicana y un mono de peluche.

Después de emocionarse por los regalos, disfrutó de dos quesadillas.

Jugadores como Orbelín Pineda y Santi Giménez compartieron momentos especiales con Xavian.

In love with being Mexicans and with quesadillas. 🇲🇽🤤💚 https://t.co/tXxfwFZpH4 pic.twitter.com/SihK8TZdsh

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 16, 2023