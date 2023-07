Piloto se desmaya en pleno vuelo y pasajera toma el control de la avioneta

Una pasajera de una pequeña aeronave tomó los controles y se estrelló en una isla de Massachusetts luego que el piloto sufrió una emergencia médica, indicó la policía.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde cerca del aeropuerto Martha’s Vineyard en West Tisbury, Massachusetts. El piloto de 79 años sufrió la emergencia durante la aproximación final de la avioneta, informó la policía estatal de Massachusetts.

La policía estatal informó que el accidente “resultó en un aterrizaje forzoso fuera de la pista que causó que el ala izquierda de la aeronave se partiera por la mitad”. Las autoridades no nombraron a ninguna de las personas en la avioneta y afirmaron que ambas fueron trasladadas a un hospital.

El piloto fue trasladado posteriormente a un hospital de Boston en condición crítica. La pasajera resultó ilesa y dada de alta de un hospital local, según la policía.

La avioneta Piper Meridian de 2006 partió del condado Westchester, Nueva York, el sábado por la tarde. El piloto y la pasajera son residentes de Connecticut, indicó la policía.

La policía estatal, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan el incidente. La NTSB está a cargo de la pesquisa.

La aeronave fue llevada a un lugar seguro en el aeropuerto y la escena del accidente fue despejada, aseveró la policía estatal.

El desplome se registró casi 24 años después que un accidente de una aeronave Piper cobrara la vida de John F. Kennedy Jr., su esposa Carolyn Bessette y su hermana Lauren Bessette en Martha’s Vineyard.

