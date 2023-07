Designaciones judiciales siguen respondiendo a reparto de cuotas, denuncia “México Evalúa”

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

“La mayoría de los procesos de designaciones judiciales en el país siguen respondiendo a una lógica que puede generar nefastas consecuencias”, denunció, “México Evalúa”, una organización no gubernamental especializada en el monitoreo del sistema de procuración y administración de justicia.

Advirtió que, derivado de ello es recurrente que, tanto a nivel federal como local, los nombramientos de magistrados o consejeros de la judicatura estén cobijados por la opacidad, la discrecionalidad y el reparto de cuotas, o estén ‘congelados’ por falta de acuerdo político.

Para probarlo, enumeró una serie de casos de designaciones en los que ha existido opacidad y sospechosimo.

“En ocasiones no se realiza el proceso; en otras se realiza, pero con deficiencias, y en otras los perfiles designados no son idóneos para el cargo, ni independientes. Esto nos preocupa porque incumple con los estándares internacionales referentes a los procesos y perfiles para las designaciones del personal judicial” señaló.

“Éstos solamente son ejemplos (de nuevo, no aislados, y que vemos a nivel federal y local año tras año) de la baja calidad de los procesos de designación, de su escasa transparencia y nulos espacios para la participación ciudadana, que generan incertidumbre en torno a la idoneidad de los perfiles seleccionados. Es un tema que nos debe preocupar a todas, porque de ello depende recibir justicia independiente y de calidad” mencionó.

Ante ello, México Evalúa elaboró una guía para el monitoreo de designaciones judiciales.

“Con ella, esperamos conformar una red nacional de monitoreo de designaciones judiciales que contribuya eventualmente a mejorarlas” señaló.