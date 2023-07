Alertan por ooootra página de fraudes en Facebook

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La Policía Cibernética del Estado sigue en su tarea de detectar y alertar a los usuarios de las redes sociales de páginas usadas para defraudar a consumidores interesados; en esta ocasión advierte de una que supuestamente oferta muebles para el hogar.

“Por medio de varios reportes ciudadanos se ha identificado una página de Facebook fraudulenta, de nombre ‘Farewell Things by José Chapa”, escribe en su alerta en redes sociales.

Esta supuesta empresa, abunda la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), oferta “sofás y camas cómodas y versátiles, con precios demasiado baratos”, por lo que se puede tratar de un fraude.

Para que los internautas tomen sus precauciones, la Cibernética revela el modo de operar de estos delincuentes:

1) Publican diferentes imágenes de camas y sofás a precios extremadamente baratos, para captar la atención de los usuarios.

2) Para mayor información te contactan por la misma página de Facebook.

3) Dicen estar ubicados en la avenida Transpeninsular, calzada El Camino Real Esquina, número 23088, en La Paz, Baja California Sur, Plaza Alameda Comercial.

4) Posteriormente te solicitarán que realices depósito a la cuenta 2242170420149875, para después enviarte la guía para rastrear el envío, pero una vez depositado te bloquean.

Así que ya lo sabes, no te dejes llevar por ofertas demasiado atractivas y mucho menos entregues información personal o financiera, como datos bancarios, y si llegas a ser víctima denuncia.

Por último, El Diario Mx te comparte la dirección electrónica de la página fraudulenta, para que no caigas en las manos de estos delincuentes:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070919916298.