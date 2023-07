Causa pánico extraña bola de fuego verde en Luisiana

Las especulaciones sobre vida extraterrestre toman cada vez más fuerza y aunque hasta el momento no existe evidencia exacta de que seres de otro planeta hallan visitado la Tierra, algunos indicios siguen mostrando que tal vez están más cerca de lo que la humanidad piensa.

Y es que una enorme bola de fuego color verde provocó pánico entre habitantes de Luisiana, en Estados Unidos desatando toda clase de teorías conspirativas sobre el posible origen extraterrestre del objeto.

El extraño fenómeno, fue captado por cámara de seguridad colocadas en un vecindario de la ciudad justo en el momento en el que la luz surcaba el cielo nocturno.

El servicio meteorológico AccuWeather escribió junto a un vídeo en Twitter del avistamiento, que este ocurrió el pasado 14 de julio a las 4:30 de la madrugada en la localidad de Gretna.

Hasta el momento se conoce que la Sociedad Meteorológica Americana está investigando el espeluznante vídeo.

En el clip se observa como el avistamiento comienza de forma impreceptible, mostrando una tranquila calle suburbana a altas horas de la madrugada.

De repente, una brillante bola de luz esmeralda se dirige hacia la calle, iluminando el cielo detrás de una casa como si se tratara de algo sacado de los libros de «Harry Potter».

Al parecer, numerosos residentes de zonas vecinas, como Madisonville y Eunice, informaron de la presencia del inquietante fenómeno.

En tanto, AccuWeather, explicó que en realidad se trata de un meteoro, del que se habían producido 29 avistamientos en seis estados últimamente.

Sin embargo, los espectadores con mentalidad conspiranoica no estaban convencidos.

«Eso no es lo que dicen que es. Es un aterrizaje», «Eso no es un meteorito, es una nave alienígena que entra en nuestro espacio y tiempo».»El OVNI debe de haber parado a comprar un tentempié», «No puedo estar de acuerdo en que fuera un meteorito porque no vi fuego, pero fue lo más hermoso y aterrador que he visto en 58 años», fueron algunos de los comentarios.

Dazzling! A meteor lit up the sky in southeastern Louisiana yesterday morning! ☄️ Ring doorbell camera footage captured the incredible view from Gretna. The American Meteorological Society reported 29 sightings in 6 states! 🤩 pic.twitter.com/OFPkKTKLmx — AccuWeather (@accuweather) July 15, 2023

Con información de: excelsior.com