AMLO acusa “guerra mediática” contra su Gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, advirtió que su Gobierno vive una guerra mediática en contra, y volvió a lanzarse este miércoles contra los medios de comunicación en el país, de los cuales apuntó que manipulan a la ciudadanía.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador que tiene a casi todos los medios de comunicación en lanzada contra su Administración en esta guerra mediática, incluso algunos financiados por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Advertir que es una pequeña muestra porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros, es una guerra sucia, de todos los medios de información con honrosas excepciones”, dijo.

“Son todos: cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas y comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del Gobierno de Estados Unidos, para atacar al Gobierno que represento”, manifestó.

Es una guerra mediática, antes los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas y los justificaban con guerras mediáticas, el caso de México más triste y representativo fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista”, agregó.

El mandatario mexicano aseveró que se puede hacer periodismo en nuestro país y que el Estado ya no persigue a los comunicadores como en épocas pasadas.

“Hay que decir que no es lo mismo, que se puede hacer periodismo en México, no hay que irse a Estados Unidos, al menos porque el Estado no persigue a periodistas, no hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta”, refirió.

“Por eso es esta campaña, porque a nadie se le molesta, se le amenaza, se garantiza el derecho a disentir, pero si es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia, instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación”, argumentó el tabasqueño.