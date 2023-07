Critica AMLO a Calderón por guardar silencio por caso García Luna

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exigió a Felipe Calderón que se pronuncie por el caso del juicio en contra de Genaro García luna, su exsecretario de Seguridad federal.

El titular del Ejecutivo recriminó a Calderón por no pronunciarse en defensa o en detrimento de García Luna por el daño al erario público que generó él y sus cómplices, y respecto a la relación del exfuncionario de seguridad con grupos de la delincuencia organizada.

«Prefieren guardar silencio. Debería de hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna. Defenderlo.

«O decir: ‘cometí un error. En política los errores son como crímenes. Lo invité, le dí mi confianza y me engañó, pero yo no supe’. O ‘como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hizo libres, pues sí sabía yo, y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia’ Que diga algo, algo, ¡algo!», puntualizó López Obrador.

Reiteró que su postura es de no enjuiciar a expresidentes, sin embargo, al paso de los años se ha revelado que sus gobiernos estaban inmersos en actos de corrupción, por ello, instó a Calderón a pronunciarse desde España, donde se encuentra actualmente.,

«Él está en España, pero está muy atento de lo que pasa en México, porque casi diario está poniendo mensajes.

«No hace falta que venga aquí, nomás que escriba un texto o grabe un video. Que diga algo, ¿por qué el silencio? Y hablar de otras cosas, ¿no? Que lamentablemente falleció una niña atrapada en el elevador de Quintana Roo, de eso sí, ahí está, con insultos, pero de este tema que es central, silencio, completamente», expuso el presidente.

López Obrador adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera informará en breve del curso del proceso en contra de García Luna y sus cómplices por el desvío de recursos del erario público.

Con información de: excelsior.com