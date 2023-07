El Colegio Antonio Repiso incumplió certificación de sus instalaciones en 2021

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

El último peritaje a las obras de infraestructura con las que contaba el Colegio Antonio Repiso, se realizaron en el 2019, por lo que debió haberse tramitado una nueva certificación en el 2021, pero no lo hizo, por lo que deberá realizarse una investigación, junto a un peritaje, para deslindar responsabilidades administrativas y jurídicas, considera Alejandro Robledo Ramírez, Director Técnico del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

De entrada, el funcionario adelanta que el Ayuntamiento de Victoria deberá tener la responsabilidad de hacer y emitir un peritaje, para conocer el trabajo que se hizo en las uniones de soldadura en las estructuras, hasta la resistencia del concreto y saber qué fue lo que falló en la obra, que se estima, se hizo hace diez años.

Poco después de las 7 de la mañana del martes 18 julio, Protección Civil recibió el reporte sobre del derrumbe del domo que protege el patio principal del colegio que dejó tres personas lesionadas, de las cuales dos quedaron atrapadas pero fueron rescatadas sólo con heridas leves ‘gracias’ a que una viga pudo ‘protegerlas’ de las piezas de concreto.

Aunque Protección Civil también debe realizar un diagnóstico, lo mismo que el Municipio, las autoridades no se aventuran a detallar, qué pudo haber ocasionado el derrumbe del domo, que se construyó aproximadamente hace 10 años, sin pasar por alto que el Colegio Antonio Repiso, tiene una antigüedad de al menos 100 años.

“La última certificación que tenemos, el último historial de esa escuela data del 2019 y debió certificarse nuevamente en el 2021. Ellos (el Colegio Antonio Repiso) debieron haberse comprometido o tramitar su certificación en ese entonces y no lo hicieron”, destaca.

El ITIFE está obligado a revisar la infraestructura física de las Escuelas Públicas pero en los Colegios Privadas, solo se encargan de confirmar que existan las áreas físicas necesarias mínimas que marca la ley de infraestructura física nacional.

“Somos el camino al final, antes de esto, hay un diagnóstico de Protección Civil y de otras entidades que regulan la seguridad de la institución Privada. Toda escuela privada debe tener una certificación avalada que cumpla con los mínimos requisitos”, señaló.

Admite que el ITIFE, no tiene un dato preciso, sobre la construcción del domo en el Colegio Antonio Repiso como sí puede tenerlo el Ayuntamiento o Protección Civil. “Por desgracia el historial que tenemos de esa escuela está muy limitado y nuestro historial más reciente data del 2019”.

Acerca del derrumbe, observa que se pudieron haber dado muchas circunstancias, no hay una en particular en este momento, porque de lo contrario, “se pueden caer en especulaciones, cuando hace falta un peritaje, un dictamen”.

¿Quién debe hacer el peritaje?

“Por parte de Obras Públicas del municipio porque al final del día, en (la fecha) que se haya hecho ese techumbre, tuvo que haber existido un permiso por parte de la autoridad municipal”.

¿Cuánto se tarda en hacer un peritaje de esa magnitud?

“Sería muy aventurado decirlo, porque hay que checar desde las uniones de la soldadura de la estructura, hasta la resistencia del concreto o cómo se hizo realmente, qué fue lo que falló y hay muchas circunstancias que se tiene que checar”.

“Por ejemplo, una prueba de soldadura que se tiene que hacer con un laboratorio y se tienen que hacer varias pruebas”.

¿Cuándo surge un desastre así, hay responsabilidades?

“Nosotros no somos competentes para decirlo, tendría que hacerlo una autoridad, pero de entrada, tendría que haber algo para que no sucedan estas cosas en el futuro”.

Dijo que el el ITIFE estará pendiente de todas las escuelas del Estado, para que tengan las mejores condiciones posibles. Estimó que suman más de seis mil los planteles susceptibles de revisión.

“A veces, como Instituto, no nos damos cuenta que las escuelas hacen obras con recursos propios, y sabemos que las hacen con toda la intención para ayudar a sus alumnos, pero al final se tiene que revisar por nosotros como entidad normativa, para garantizar que están dentro del ramo de seguridad” mencionó.