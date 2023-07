Alerta Policía Cibernética por fraudes en inversiones

Por Diego López Bernal.-



Ciudad Victoria, Tam.- Las alertas de la Policía Cibernética siguen vigentes en cualquier temporada del año; no importa si son vacaciones, los delincuentes no descansan.

«Cuida tu patrimonio y no permitas que los estafadores abusen de tu necesidad. Antes de solicitar una inversión por una aplicación asesórate de que todo sea legal y que no se trata de un fraude», advierte la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Asimismo, como es habitual en este tipo de alertas, los expertos de la Cibernética emiten una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia.

1) En grupos de Telegram atraen a usuarios con la premisa de enseñarles a ganar dinero con Apps de inversiones en la bolsa.

2) El objetivo es ganar la confianza del usuario, pidiéndole una pequeña inversión y dándole las primeras comisiones correspondientes a estas, para que la persona siga depositando el dinero e invite a otros conocidos para invertir, pidiendo cada vez una cantidad mayor.

3) No brindes datos personales a desconocidos.

4) Sólo quieren ganar tu confianza, para que les sigas depositando.

5) Recuerda, datos que brindes pueden ser utilizados de manera fraudulenta.

Con estos sencillos consejos puedes evitar formar parte de las estadísticas de delitos en Tamaulipas.