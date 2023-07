Existe divisionismo entre la burocracia rumbo a elección

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El proceso interno para elegir secretario general e integrantes del Comité Estatal, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspet), debe sentar las bases para unir a la burocracia en general.

Y es que hasta ahora al interior de los trabajadores que laboran en diferentes dependencias del Gobierno del Estado hay una división, tomándose en cuenta el número de personas que han mostrado interés en participar en dicho proceso interno, admitió Joel Vázquez Barrón.

El aspirante a la dirigencia del Sutspet admitió que el único interés que predomina entre la burocracia en general, es que se llegue el día del proceso interno de renovación de la secretaría general e integrantes del Comité Estatal, para acudir a las urnas y depositar su voto.

“Creo que son tiempos de unidad, en los que todo aquel que tenga derecho a participar, que lo haga ajustándose a las normas y estatutos internos, porque lo que se requiere al interior de los trabajadores, es que impere la unidad en torno al gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya”, aseveró.

Vázquez Barrón vio difícil que entre los que aspiran a la dirigencia del Sindicato pudiera haber un acuerdo para de alguna forma reducir el número de prospectos e ir con un candidato de unidad cuando se lleguen los tiempos del proceso interno.

“Son tiempos de unidad, no de fracturas”, sostuvo.

No descartó que llegando los tiempos de la elección interna, la convocatoria para el proceso de selección pudiera establecer ciertos condicionantes, que sentaría las bases para que de todos los que se mencionan, algunos pudieran no reunir los requisitos.

Señaló que el próximo secretario general del Sutspet deberá ser una persona que cuente con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, y disponga de un proyecto con sentido humanista para mejorar las condiciones de vida de los empleados al servicio de los poderes del Estado y organismos descentralizados.

Indicó que la mayoría de los trabajadores, coinciden en la necesidad de que haya un cambio en la secretaría general e integrantes del Comité Estatal del Sutspet.