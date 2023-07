Indemnizan con 427 mdp a trabajadores despedidos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La disposición entre trabajadores y patrones de centros de trabajo, para que a través de la vía del diálogo y la conciliación se resuelvan demandas laborales, han permitido acuerdos satisfactorios para quienes realizan alguna actividad productiva.

A la fecha, los patrones han pagado a trabajadores de indemnización un monto de 427 millones de pesos desde el inicio de la administración en el mes de octubre del 2022 a la fecha, informó José Ives Soberón Mejía.

El director de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas, estableció que hasta ahora el dialogo, la concertación y disposición de las dos partes, han permitido lograr acuerdos de este tipo, en demandas que tenían tiempo de no resolverse.

«Aclaramos que el tema de los trabajadores del estado lo ve el Tribunal de Arbitraje y no tiene ninguna relación con los centros de conciliación que es un organismo público descentralizado», precisó el funcionario.

A nivel nacional Tamaulipas ocupa el séptimo lugar en cuanto a la efectividad de solución lo que significa que ocho de cada diez asuntos se resuelven a través de la conciliación, además de un cuarto lugar en cuanto a rapidez de solución

«De 45 días que marca la ley como límite nosotros estamos resolviendo en 18 días lo que habla de un buen resultado en cuanto al tiempo de resolución de casos», concluyó

Parte fundamental de los acuerdos, tiene mucho que ver la disposición y la voluntad de las dos partes, ya que de otra manera, no habría acuerdo entre las dos partes.

Afortunadamente, una vez que se conocen los términos de las demandas planteadas, entran en un dialogo entre las dos partes y con ello se ponen de acuerdo para fijar entre otras cosas, las condiciones económicas para resolver la demanda.

A la fecha, los 427 millones de pesos como indemnización para los trabajadores, es por demás benéfico, consideró Soberón Mejía.