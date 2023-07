Lamenta SGG ‘politiquerías’ en tema de desaparecidos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La desaparición de personas, es un tema que no se ha minimizado, pero tampoco maximizado en la administración estatal, aunque la politiquería se hace todos los días “y eso es muy lamentable”, consideró Héctor Joel Villegas González.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, estableció que producto de esa politiquería origina una mala percepción que algunas veces, hay personas que quieren transmitir a la población y al final, los que son más perjudicados son los mismos ciudadanos.

Destacó que en lo que va de este Gobierno se han desarrollado actividades para tratar de localizar a personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, realizando búsquedas donde los familiares han participado, además de integrantes de la Comisión de Búsqueda, Fiscalía General de Justicia, Guardia Estatal (GE) y elementos de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, de acuerdo al análisis que en forma diaria se hace en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, la mayoría de los casos que se tratan en el tema de desaparecidos, la mayoría son por ausencia, dado que muchos se van al extranjero y no hay reporte ni cierre de carpetas de investigación.

“Son personas que se van de sus hogares por problemas familiares y las reportan como desaparecidas, cuando las personas se encuentran bien en otras partes del Estado, el país e incluso, en el extranjero”, explicó el funcionario.

Agregó que generalmente no se reportan a la Fiscalía General de Justicia y las carpetas de investigación siguen abiertas.

De hecho, dio a conocer que hace algunos días se estuvo revisando casos de personas desaparecidas de muchos años atrás, en las que se constató que había personas que se encontraban en diferentes lugares de la república mexicana, en el Estado o el extranjero y dados de alta en un censo como desaparecidos.

Dejó en claro que el tema de las personas desaparecidas no se ha minimizado ni maximizado en este gobierno, en donde pese a las condiciones en que se recibió la administración estatal se ha tenido que hacer un mayor esfuerzo por dar solución a un tema tan sensible, “que lamentablemente estamos viviendo, pero que no somos omisos”, concluyó.