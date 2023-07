Se disputan la Canaco

Staff AMT-ED

Reynosa, Tam.-

Tras mencionar que ha recibido hostigamientos e intimidaciones, Cecilia Bueno Salazar, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (Canaco- Servytur), mencionó que permanece en su cargo, que no ha sido destituida y negó rotundamente las acusaciones por malversación de fondos que se le imputan.

Expresó también que cuenta con comprobantes de todos los movimientos que se han realizado por lo que las acusaciones son infundadas.

Bueno Salazar manifestó que, el pasado miércoles se llevó a cabo una reunión de consejo con la finalidad de esclarecer y solucionar “todos los malos entendidos”, llegándose al acuerdo de que todo se mantendría en privado; sin embargo, dijo, varios miembros informaron sobre una supuesta destitución de su cargo.

“Llegamos al acuerdo de que estaría inhabilitada por cinco días, era como una forma de conciliar, pero no respetaron el acuerdo, entonces yo tampoco lo respeto; sigo siendo la presidenta y le damos continuidad a mi cargo.

«Ahorita me toca firmar cheques de nómina, entonces ¿cómo es que estoy separada del cargo si tengo que firmarlos?”, externó.

Bueno Salazar mencionó también que acudirá ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE) para solicitar una averiguación por un monto de 300 mil pesos, correspondiente al 2022 y uno que ronda entre los 70 mil u 80 mil pesos de este año.

“Se va a hacer la denuncia para que hagan un arqueo y para que investiguen porque hay facturas canceladas en el 2022 y en el 2023, y no acreditan la cancelación ni hay reposiciones, que sea la autoridad quien dictamine si es un delito o no”, expuso.

Añadió que, anteriormente, se realizó una carta dirigida al gobierno del Estado que fue firmada por varias cámaras, sobre la cual dijo, firmó porque le dijeron que sería entregada de manera oficial, advirtiéndoles que si lo que querían era que se difundiera en redes sociales no pusieran su nombre, lo cual no fue respetado.

Ante ello, Cecilia Bueno indicó que se retractó y se deslindó de ese documento porque se hizo mal uso de su nombre. De esta forma la presidenta de la Canaco de Reynosa se defiende.