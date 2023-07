Tráiler de ‘The Marvels’ revela final de Secret Invasion

La nueva película de Marvel Studios está a unos meses de ser estrenada y con ello ha aparecido el proceso de promoción de la misma. Si bien el primer tráiler que salió hace 3 meses no causó muchas reacciones positivas, con este segundo tráiler y la cercanía de la serie de Disney Plus, ‘Secret Invasion’, mucho comienza a especularse sobre el futuro del estudio en el cine. La película contará con la participación de actores como Samuel L. Jackson (Nick Fury); Brie Larson (Carol Danvers) ; Iman Vellani (Kamala Khan) ; Zawe Ashton (Dar-Benn); y Teyonah Parris (Monica Rambeau).

La serie de Secret Invasion protagonizada por Samuel L. Jackson ha sido recibida por la audiencia con críticas positivas, no obstante, ahora mismo se encuentra a un capítulo de terminar su historia. Aparentemente, aunque no sabemos cómo se va a resolver todo, se cree que el final de esta serie estaría conectada con el inicio de esta cinta. En el tráiler de The Marvels se ve a Nick Fury en la base de S.W.O.R.D., en el espacio. Ahí, habla con la Capitana Mónica Rambeau, a quien vimos previamente en WandaVision obtener sus habilidades. Recordemos que en aquella serie, una Skrull le dijo que debía volver al espacio, por lo que algunos fans ya han teorizado que el final de Secret Invasion y WandaVision estarían conectados para resolverlo todo en The Marvels.

Aparentemente, el regreso de la Capitana podría significar un cameo en la serie de Secret Invasion en donde, luego de volver a la base espacial, acude al llamado que hizo Nick Fury en el último capítulo de la serie. Recordemos que luego de haber visitado su propia tumba, Nick Fury hizo una llamada a un personaje misterioso. Si bien, muchos señalan que fue al propio Gravik, villano de la serie, otros creen que finalmente sí involucró a una superheroína.

