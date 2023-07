Joven abandona a su novia en el cine al enojarse por el feminismo de Barbie

A pesar del éxito que parece estar teniendo esta película en taquilla, hubo un sector del público que no quedó muy satisfecho con este largometraje dirigido por Greta Gerwig y una usuaria de TikTok demostró esta situación al relatar lo que ocurrió con su novio.

La tiktoker Escarleth Palacios causó polémica al volverse viral un video en el que relata que su novio salió enojado de la sala de cine después de ver Barbie.

Según contó, su novio estaba tan molesto después de la película que se retiró del lugar en donde andaban y la mandó sola a su casa.

La joven fue blanco de las críticas por la reacción de su novio y por la de ella misma, pues al parecer también ella se mostró en desacuerdo con la temática feminista de la película.

En un video, la joven explica que su novio la abandonó porque estaba enojado con ella por haberlo llevado a ver esta película. A su vez, la joven criticó la película por sobajar a los hombres y culpó a Barbie por el comportamiento de su novio.

«Acabo de regresar a mi casa sola, porque mi vato me dejó en el cine, porque tú también Barbie te pasaste de lanza. No es empoderamiento femenino, trató de sobajar a los hombres. Iba mi vato bien c*gado y al chile sí le doy un poquillo la razón porque Barbie sí se pasó de lanza, no m*mes Barbie hiciste que me regresara sola», señala la joven en su video.

Ante este video, cientos de usuarios comenzaron a criticar la postura de la joven, señalando que no habían entendido la película. Además muchos otros le hicieron señalamientos respecto a su relación, pues por ningún motivo el hombre debió de haberla dejado sola.

“El verdadero ‘amiga date cuenta'», «No dejes que te trate así», «Ay amiga, ojalá puedas salir de ahí», “Te va a doler cuando te des cuenta pero cuando ya estés lista acá te esperamos”, “el problema es tu novio, no la película”.

Con información de: telediario.mx