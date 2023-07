Alistan jornada de vacunación

José del Carmen Perales Rodríguez

En once unidades de salud tanto estatales como federales, ubicadas en igual número de municipios, se estará desarrollando la jornada de vacunación contra covid-19 tanto en lo que se refiere a primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo, con el biológico Abdala, a población mayor de 18 años.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) detalló que la jornada de esta semana, que incluirá las vacunas que conforman el esquema nacional, se desarrollará en Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Madero, Valle Hermoso, Mante, Victoria, San Fernando, Río Bravo y Soto la Marina.

En Nuevo Laredo se estará vacunando del 24 al 28 de julio en la unidad médica familiar (UMF) No. 278 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en las mismas fechas se estará inmunizado en Matamoros en la UMF No. 79 del IMSS.

De igual forma en Tampico la vacunación se realizará en el Hospital Militar Regional de esa ciudad; en el mismo lapso en Reynosa en la UMF No. 33 del IMSS.

También en Madero se estará vacunando del 24 al 28 de julio en la Unidad Médica Familiar No. 77 del Seguro Social; lo mismo que en Río Bravo en la clínica del Issste

Para Valle Hermoso se tiene contemplado los días del 24 al 28 de julio en la UMF No. 18 del IMSS; en tanto que en San Fernando en el mismo periodo se vacunará en la Jurisdicción Sanitaria No. 7.

En Victoria de lunes a viernes se estará vacunando en el Hospital General de Zona en Medicina Familiar No. 1 del Seguro Social; mientras que en El Mante será en la UMF No. 24 del IMSS en el mismo lapso; finalmente en Soto la Marina se vacunará solamente el jueves 27 en el Hospital Rural No. 80 del IMSS Bienestar.