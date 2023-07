Boxeador Edy Valencia lucha por su vida tras sufrir un nocaut

En las últimas horas se dio a conocer que el pugilista mexicano Edy Valencia se encuentra luchando por su vida luego que fuera hospitalizado de emergencia tras su pelea ante George Acosta.

De acuerdo con la información publicada en redes sociales por la empresa Thompson Boxing Promotions, el pugilista azteca fue ingresado a un nosocomio de California, Estados Unidos, minutos después de que perdiera por nocaut técnico ante el estadounidense.

“Thompson Boxing Promotions se entristece profundamente al informar que el boxeador Edy Valencia se encuentra luchando por su vida en un hospital de Ontario, CA, luego de su pelea contra George Acosta. Creemos en el poder del apoyo y la fuerza colectivos y, todos juntos, esperamos ver a Edy salir adelante de esta terrible experiencia”.

Cabe resaltar que la pelea entre el mexicano y el norteamericano se llevó a cabo la noche del viernes 21 de julio en el Double Tree Hotel de Ontario, California; sin embargo, fue hasta el fin de semana cuando se dio a conocer el estado de salud del deportista originario del estado de Sinaloa. A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se unió a las oraciones por la salud de Edy Valencia.

We join the boxing community in prayers for the successful recovery of Edy Valencia. Our heart is with him, his family and friends and all involved in the event. pic.twitter.com/tea1vpn7b3

