Celebra AMLO disminución de inflación dada a conocer por el Inegi

Muy a su estilo y a su manera, en el marco de la nueva sección de la mañanera, “no lo dije yo”, Andrés Manuel López Obrador celebró la disminución de la inflación luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo diera a conocer.

El hecho fue catalogado por el mandatario como una «muy buena noticia”, pues significa desde su perspectiva el fortalecimiento de la economía popular en el país.

No lo digo yo, lo dice el Inegi, que está bajando la inflación en México, miren es buena noticia, muy buena porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía», apuntó el presidente.

Cabe señalar que dicho anuncio sobre la inflación lo presentó en el marco de su nueva sección dentro de la conferencia en Palacio Nacional, “no lo dije yo”, en la cual aprovechó el momento para recordar que debido a que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo tienen silenciando.

De acuerdo al reporte del Inegi, a grandes rasgos señala que en la primera quincena de julio de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.29 por ciento respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubica en 4.79 por ciento, con ello la inflación suma su quinta quincena a la baja.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo añadió que a la gente lo que le importa, es que haya trabajo, que el salario alcance, que no haya carestía, que la salud sea un derecho y no el negocio de unos cuantos.

Que se pueda salir adelante en la educación de los hijos, que se tenga garantizada la salud, la salud que es importantísima, porque hay quienes quieren que se privatice la salud, y eso también ya quedó atrás y no va a regresar eso, ya no va a regresar. Los que apostaban a privatizar la educación, los que apostaban a privatizar la salud, que es parte del modelo neoliberal corrupto, que está hecho para beneficio de una minoría, a beneficio de traficantes de influencias, pero eso ya no funciona”, finalizó el tabasqueño.

