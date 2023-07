Retrasa juez sentencia de García Luna; busca defensa nuevo juicio

Por segunda ocasión, el juez Brian Cogan retrasó la audiencia en que dictará la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México.

La decisión fue informada en el portal del Tribunal de Distrito Este de Nueva York.

En el anuncio se reprograma la sentencia para el 1 de marzo de 2024.

La defensa de García Luna tendrá la oportunidad de presentar la evidencia que afirma haber recabado a favor del exfuncionario, en un intento por lograr un nuevo juicio.

Originalmente, este 27 de julio se dictaría sentencia al extitular de la SSP, pero el juez Cogan retrasó la audiencia para septiembre y ahora hasta marzo del próximo año.

Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos en febrero pasado:

Genaro Garcia Luna update:

Judge Cogan just granted his request to delay sentencing as the defense gathers evidence in effort to overturn the conviction and get a new trial

"the Court finds defendant has shown good cause for the requested extension"

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 24, 2023