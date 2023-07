Maestra baila con su alumno y cierra con broche de oro la fiesta de graduación

Hay fiestas de graduación que son inolvidables por el cúmulo de emociones que significa terminar una etapa escolar para comenzar otra, por lo que son momentos no solo llenos de alegría, sino de recuerdos que la mayoría de las veces son recordados para toda la vida.

Sin embargo, en Puerto Rico una celebración por el término del año escolar será inolvidable, pero no precisamente por haber concluido el ciclo escolar, sino porque una maestra decidió sacar los pasos prohibidos con un estudiante dejando sorprendidos a todos los presentes.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa al alumno boquiabierto cuando su maestra, quien viste un jumpsuit entallado, comienza a bailar muy cerca de él hasta terminar perreando, por lo que el joven le sigue la corriente sacando sus mejores pasos.

De acuerdo con el video, los alumnos invitaron a bailar a la maestra de educación física, quien no dejó pasar la oportunidad para contagiar a sus estudiantes de buen humor y alegría, además de sus pasos más sensuales, dejando a varios graduados sorprendidos por sus atrevidos movimientos.

Como era de esperarse, el polémico clip provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, en donde los internautas, sorprendidos, no dejaron de elogiar a la guapa maestra

“Cómo no me tocó una maestra así en el bachillerato”,” ni cómo ayudar a las pobres maestras cuando les cae la ley por asaltacunas” y “¿Dónde estaban esas maestras cuando iba yo a la escuela con razón no me gradué jajaja”, fueron algunos.

Sin embargo, muchos otros manifestaron su molestia y consideraron que el comportamiento de la profesora no fue el adecuado, pues opinaron que la docente no debió prestarse para ese tipo de situaciones y mucho menos con estudiantes, mientras algunos comentaron que se trata de una modelo y no de una maestra.

https://www.facebook.com/watch/?v=2094941517213586