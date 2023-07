Digitalizan parquímetros

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tamps.- Serán mil los espacios donde se cobrará con parquímetros digitales en Tampico, de acuerdo con el proyecto que tiene el gobierno de Tampico, teniendo ya en operación 850 espacios en todo el centro de la ciudad, sustituyendo con parquímetros digitales a los estacionómetros de monedas.

El secretario de Finanzas, Antonino Alonso Sabbatini, expresó que este servicio que paga la ciudadanía en el primer cuadro de la ciudad deja el Municipio poco más de 150 mil pesos al mes, por lo que el Municipio busca ampliar 150 cajones más de estacionamiento.

Mencionó que hace dos meses se contaba con 700 cajones “y se amplió en 150 cajones más, para llegar a 850 hace uno o dos meses, y hay proyecto para ampliar otros 150 cajones para lo que resta del año, por lo que se tendrán mil espacios, donde se cobrará cinco pesos la hora por estacionarse”.

Indicó que es por la zona de los mercados municipales, hacia el este, porque lo que ayudan los parquímetros no es tanto la recaudación sino ordenar la vialidad en muchas zonas para que la gente se estacione en donde debe, y no lo haga en doble fila.

“Nos ayuda mucho en la vialidad en la zona de los mercados, y es algo que nos han estado pidiendo los oferentes, los comerciantes de por ahí. Yo creo que en un mes o mes y medio se estarán colocando los siguientes tótem, que son los que marca las zonas en donde va haber nuevos parquímetros”, dijo.

Añadió que cada tótem abarca una cuadra cada uno, “y la ciudadanía tiene que fijarse en el pintado de las calles, donde se pintan los cajones y también ver los logos en los negocios que nos ayudan en la venta de tiempo aire, que por cierto les ha ido muy bien a los negocios que tienen eso, nos apoyan a nosotros y a la ciudadanía y pues ellos entran a sus tiendas y les compran”.

Agregó que si alguien está interesado en hacer este cobro de los parquímetros solo tiene que acercarse a la Dirección de Ingresos y dan ubicación del negocio, y deben decir que quieren sumarse, y sin costo se les da el sistema y se les capacita para que sepan cómo cobrar.

Expuso que mientras que con los digitales al mes se tienen 150 mil pesos de ingreso, “con el anterior equipo de parquímetros tenían un ingreso de 70 mil pesos, porque el vandalismo a los mismos, ‘ordeñaban el dinero’, y si no servía la gente no pagaba o como no había orden y facilidad para el pago la gente se acostumbraba a no pagar”.