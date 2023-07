Kylian Mbappé rechaza millonada del Al Hilal

París, Francia.- El intento del Al Hilal de Arabia Saudita por fichar a Kylian Mbappé se ha desvanecido. De acuerdo al diario francés L’Équipe, el atacante rechazó entablar cualquier conversación con los dirigentes del club saudí, quienes viajaron a París para tratar de seducir al ariete con una millonaria oferta.

El Al Hilal contemplaba ofrecer un contrato de un año a Mbappé por un salario fijo de 300 millones de euros, aunado a que el jugador iba a poder conservar el 100% de ganancias por derechos de imagen.

La prensa francesa había notificado hace unos días que el PSG había llegado a un acuerdo con el Al Hilal para que éstos pudieran fichar a Mbappé, aunque restaba la parte de que los saudíes convencieran al jugador de aceptar la oferta.

Este miércoles el delantero francés rechazó la reunión con los directivos del Al Hilal, quien no tendrán más remedio que volver a su país con sus millones de euros ante la negativa del futbolista, quien no fue considerado para la pretemporada del PSG debido a que se ha negado a firmar una extensión de su contrato con el club, el cual no piensa dejarlo ir gratis en el verano del 2024.

Kylian Mbappé refuse l'Arabie saoudite Kylian Mbappé a refusé toute discussion avec les représentants du club d'Al-Hilal, présents à Paris ce mercredi. Le club saoudien avait fait une offre de 300M€ au PSG pour tenter de recruter l'attaquant https://t.co/pW5F8STQgP pic.twitter.com/hJYW9R2nVD — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 26, 2023

Con información de: mediotiempo.com