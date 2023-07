Seis personas resultan heridas al colapsar grúa de edificio en NY

Manhattan, NY, EU.- Seis personas resultaron heridas en Nueva York por el colapso de una grúa contra un edificio.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en Manhattan.

Sin que se conozcan las causas, la grúa se incendió a la altura de un piso 45 y dado el peso de 16 toneladas de concreto que transportaba se derrumbó y estrelló contra un edificio vecino.

Posteriormente cayó al suelo partida en dos.

El alcalde Eric Adams aseguró que el suceso pudo haber sido mucho peor, si no fuera porque ocurrió alrededor de las 7:30 h, cuando no es un momento tan ocupado del día.

Seis personas resultaron heridas por el incidente, tres de las cuales fueron hospitalizadas.

Edificios colindantes fueron evacuados como medida preventiva y el tráfico cerrado.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

NEW: Nearby buildings being evacuated for fear of further collapse after a crane caught fire and partially collapsed in Hells Kitchen, Manhattan pic.twitter.com/QPRrEB8i2Z

— Insider Corner (@insidercnews) July 26, 2023