Asaltan gasolinera en el 20 democracia

Un sujeto hasta el momento no identificado asaltó la gasolinera ubicada en el 20 Democracia asestándole una puñalada a uno de los empleados.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando un sujeto no identificado arribó al lugar armado con una navaja exigiéndole entregarán el dinero producto de las ventas.

Presuntamente el delincuente hirió con una navaja a uno de los empleados el cual tuvo que ser atendido por paramédicos de Cruz Roja.

No al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal y Unidad General de Investigación.