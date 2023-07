Confiesa Wendy Guevara que tuvo relación tóxica con ex novio; llegó hasta los golpes

Ciudad de México.- Wendy Guevara, participante de La Casa de los Famosos, confesó que uno de los momentos más complicados en su vida amorosa fue cuando mantuvo una relación en donde se ejercía violencia física y psicológica.

Durante su estancia en el reality show, ‘La Perdida’ relató a sus compañeros que hace unos años tuvo un novio con el que duró cinco años. Al principio, contó que era una relación «muy bonita», pero con el tiempo el sujeto comenzó a ejercer violencia en su contra lo que derivo que ella también se defendiera.

Agregó que cuando su ex novio se iba a su casa a «bañarse» ella se iba al antro con su amiga Paola Suárez. De regreso llegaban hombres por ellas para darles un ‘raite’, pero su ex pareja la esperaba afuera de la casa de Paola para confrontarla.

«Entonces, me decía, ahí está tal, te está esperando, eran las 05:00 de la madrugada y el esperándome afuera de la casa de mi amiga».

Detalló que en más de una ocasión su ex novio ejerció violencia física en su contra: «Un día me agarró afuera y me dio una de rodillazos pero sabrosos, me hizo muchas veces cosas. Una vez me andaba ahorcando y mi hermana salió y me vio».

A raíz de esta situación, la influencer al igual que su ex novio ejerció violencia, ya que buscaba como defenderse de no ser atacada otra vez.

«Ya las últimas veces los dos nos agarrábamos, ya no me dejaba, pero era una relación bien tóxica».

No obstante, la creadora de contenido reconoció que cuando inició su relación con aquel hombre todo era sano, incluso aseguró que él era amable y «lindo».

Marlon le grita a Wendy Guevara

Esta situación de violencia en contra de Wendy Guevara no ha sido la única en donde ‘La Perdida’ se ha visto envuelta. Recientemente, Paola Suárez, a través de una entrevista en De Primera Mano, detalló que Marlon, un creador de contenido con quien se le ha relacionado sentimentalmente, le gritaba en transmisiones en vivo.

«(Marlon) le reclama (a Wendy) y le hace y le desase y le dice y la regaña. Todos lo hemos visto. Le grita en las transmisiones en vivo».





Con información de: milenio.com