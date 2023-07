López Obrador afirma que no se retirarán libros de texto gratuito de la SEP

Agencias.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los nuevos libros de texto de la SEP vayan a ser retirados y aseguró que no hay razón para embodegarlos, luego de la polémica de que los materiales educativos tienen errores y en Guanajuato los retiraron de las escuelas mediante un amparo.

López Obrador advirtió que los libros de texto gratuito se van a distribuir en todas las escuelas del país.

No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos, imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película», respondió.