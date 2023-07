Restos de familia fallecida en accidente cerca del Everest fueron repatriados

Agencias.- Los restos de los cinco mexicanos que murieron en un accidente de helicóptero cerca del monte Everest fueron repatriados al país.

Se trata de cinco miembros de una familia originaria de Nuevo León.

La Embajada de México en India informó que concluyeron los trámites administrativos necesarios.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron cremados, por lo que serán sus cenizas las que lleguen a México.

Fue el pasado 11 de julio cuando un helicóptero que pretendía sobrevolar el monte Everest se accidentó en Nepal.

El piloto nepalí y los cinco tripulantes mexicanos murieron.

Se presume que la aeronave se estrelló debido al mal tiempo. Primero golpeó un árbol y luego se estrelló contra el suelo dentro del bosque.

La Autoridad de la Aviación Civil de Nepal identificó a los turistas mexicanos muertos como Fernando Sifuentes, Abric González, Luz González Olacio, María José Sifuentes, e Ismael Rincón, y al piloto nepalí como C.B. Gurung.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 (𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞)

En relación al trágico accidente ocurrido en Nepal, seguimiento (regarding the tragic helicopter accident that occurred in Nepal, follow-up). pic.twitter.com/ZObzkD3gk3

— Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) July 28, 2023