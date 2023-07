Hamilton tacha de lento a ‘Checo’ Pérez

Lewis Hamilton (Mercedes) consideró que el roce que tuvo con Sergio ‘Checo’ Pérez fue ‘incidente de carrera’ y añadió que el mexicano iba lento en la zona de curvas del circuito Spa-Francorchamps en la Carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica 2023 de la Fórmula Uno.

“Fue bastante lento a través de (la curva) 14. Tuve una gran salida, estuve más de medio auto junto a él y terminamos juntándonos. Realmente fue un incidente de carrera. Naturalmente, no fue intencional, pero ellos (los comisarios) lo vieron de manera diferente. Fueron condiciones muy complicadas, así que todos estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. De todos modos, no hace una gran diferencia, cuarto o séptimo en el Sprint no obtienes muchos puntos», explicó Hamilton a Sky Sports F1.

El incidente se dio cuando Lewis Hamilton estaba atacando a ‘Checo’ Pérez por la cuarta posición. Con el auto dañado, el tapatío descendió posiciones, después fue a dar a la grava y finalmente se retiró.