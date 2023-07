Cardi B ataca a un fan con el micrófono por mojarla con cerveza

Agencias.-

Cardi B se ha vuelto viral en redes sociales por dos incidentes en los que explotó contra un fan y un DJ que le arrojaron cerveza durante sus shows en Las Vegas.

En ambos casos, lanzó el micrófono con fuerza en respuesta a la agresión.

La actitud de la rapera ha dividido opiniones, generando apoyo y críticas.

En el último incidente, el equipo de seguridad sacó a la admiradora del lugar.

Aunque no se conoce si hubo daños, muchos internautas desaprueban la conducta de la artista.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023