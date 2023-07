Atropellan a seis trabajadores migrantes en Carolina del Norte

Agencias.-

Seis trabajadores migrantes fueron atropellados a propósito por una camioneta negra en un estacionamiento de Walmart en Carolina del Norte.

La policía de Lincolnton investiga el incidente como un ataque deliberado, pero aún no se conocen los motivos del conductor.

Los trabajadores fueron llevados al hospital con lesiones diversas, pero se espera que ninguno esté en peligro de muerte.

Las autoridades han solicitado la ayuda del público para identificar al conductor y la camioneta, que se describe como un modelo antiguo de camioneta deportiva negra con una baca para equipaje.

WATCH: New video shows the moment police say a man intentionally hit six migrant workers with his vehicle at a #Lincolnton Walmart. @DerekDlngr will have more starting at 12pm

MORE: https://t.co/VNLsd7gYA8 pic.twitter.com/w5o0ZDaAdk

— Queen City News (@Queen_City_News) July 31, 2023