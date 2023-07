Se pone Xóchitl Gálvez a disposición de la FGR por señalamientos de AMLO

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora presentó un escrito para solicitar información sobre denuncias en su contra y acceso a la o las carpetas de investigación correspondientes.

Lo mismo, adelantó ante medios de comunicación, hará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo”, destacó.

Xóchitl Gálvez aseguró que no hay un solo contrato que vincule a sus empresas con la alcaldía Miguel Hidalgo, pues destacó, ella fue delegada durante apenas dos años y sus compañías tienen más de 31.

El presidente trata de engañar, trata de distraer… Lo que no se vale es que el presidente, a la mala, me quiera hacer denuncias. A lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, echa cosas que no son”, señaló.

Indicó que en efecto hay denuncias por presuntas irregularidades dentro del Gobierno de la Miguel Hidalgo, pero que corresponden a la gestión de Víctor Hugo Romo.

El que nada debe nada teme”, sentenció.

Tener una empresa #Xingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito. Hoy fui a la @FGRMexico a ponerme a disposición del Fiscal y solicitar acceso a las carpetas en mi contra. ¡Que le busquen! Nada ilegal encontrarán. El que nada debe, nada… pic.twitter.com/OgTUlRoTdn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

“El que nada debe, nada teme”, dijo Xóchitl Gálvez tras presentarse ante las instalaciones de la FGR para responder al presidente López Obrador tras los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito. En breve más, en https://t.co/BjdELZkpfR (Vía @michelleriveraa) pic.twitter.com/RZmBcx0TbS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 31, 2023

Con información de: lopezdoriga.com