Sergio Mayer lanza polémico comentario dejando sin palabras a Galilea Montijo

El pasado domingo 30 de julio se celebró una nueva Gala de Eliminación de «La Casa de los Famosos México» donde el público y sus votos decidieron que el octavo expulsado fuera Jorge Losa, la resistencia del «Team Cielo» que puso en verdaderos problemas a los integrantes del «Team Infierno».

Uno de los momentos más controversiales que se vivió en la reciente gala fue durante los posicionamientos de los habitantes contra los tres nominado, pues de manera sorpresiva Sergio Mayer no recibió ninguno en su contra, lo que llamó bastante la atención de la conductora Galilea Montijo.

RESPONDE SERGIO MAYER A GALILEA MONTIJO

Durante la etapa de los posicionamientos, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Wendy Guevara decidieron colocarse detrás de Jorge Losa, Barby Juárez lo hizo con Poncho de Nigris y, para sorpresa de todos, Sergio Mayer se quedó solo sin ninguno de sus compañeros apoyando que se convirtiera en el nuevo expulsado.

Galilea Montijo, conductora de la primera temporada de «La Casa de los Famosos México», no dudó en preguntarle a Sergio Mayer qué sentía que, por primera vez, ninguno de sus compañeros se haya posicionado en su contra. La respuesta del conductor la dejó en completo silencio.

Fiel a su estilo y a su estrategia, Sergio Mayer dijo que era la primera vez que esto ocurría porque todos los que se posicionaban en su contra ya estaban eliminados y disfrutando de la Gala de Eliminación desde el foro de «La Casa de los Famosos México». Los demás participantes comenzaron a reír por la sinceridad de su compañero.

«Efectivamente es la primera vez porque los que se posicionaban detrás de mí están sentados ahí en el foro», dijo Sergio Mayer.

Después del polémico comentario de la ex estrella de «Solo para mujeres», Galilea Montijo se quedó en completo silencio y dijo que no podía decir más. El momento fue de los más polémicos en la Gala de Eliminación del pasado domingo 30 de julio.

«Me quedo callada no porque me calles, pero no puedo decir más», sentenció.

QUIÉNES QUEDAN EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Con la salida de Jorge Losa, «La Casa de los Famosos México» se quedó solo con 6 habitantes, 5 de ellos son integrantes del «Team Infierno» y solo uno de ellos es del «Team Cielo». Esta semana conoceremos al primer finalista y al último eliminado de la competencia.

Los famosos que siguen en competencia son:

Sergio Mayer

Poncho de Nigris

Emilio Osorio

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Barby Juárez

Con información de: heraldodemexico.com